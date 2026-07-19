Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 19 июля 2026 года

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19 июля — День пирожков с малиновым вареньем

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 19 июля 2026 года

Сегодня 19 июля — 200-й день 2026 года. Славяне отмечают Сысоев день, в Британии — День соленого бекона, в России хозяйки пекут пирожки с вареньем из малины. Расскажем, какие еще праздники и важные даты приходятся на 19 июля 2026 года.

Что нужно сделать по хозяйству 19 июля, в Сысоев день

В России 19 июля — Сысоев день. В этот день православная церковь установила поминовение двух святых — Печерского схимника Сисоя и Сисоя Великого.

Для дня 19 июля существует несколько традиций и обычаев:

Запрет на посевные работы. Считается, что с этого дня начинается сезон летних дождей, а значит, все пахотные и посевные работы следует завершить.

В церквях можно служить молебны о богатом урожае — Великий Сисой считался покровителем землепашцев.

С утра нужно обязательно пройтись босиком по траве, покрытой росой. Существует поверье, что это добавляет человеку здоровья и наполняет его силами.

Глава семьи должен привести в порядок погреб, чтобы он был готов к новому урожаю. Поскольку там обитает дух-хранитель Подполянник, который не любит людей, заниматься уборкой должен сильный мужчина, которому хозяин погреба противостоять не сможет.

19 июля начинают собирать и заготавливать на зиму черную смородину. Из нее можно приготовить желе, наливку, варенье и просто заморозить.

Церковные праздники 19 июля Фото: Сергей Булкин/News.ru

Какие праздники 19 июля отмечают в мире

В России 19 июля гурманы смогут отметить вкусный праздник — День пирожков с вареньем из малины. Наиболее необычным этот десерт получается, если начинку делать из ягод, толченных с сахаром.

В Великобритании гурманы сегодня отмечают День соленого бекона. Отличное блюдо для завтрака, сытный вариант закуски и просто вкусная еда.

Еще один праздник у любителей вкусного связан с коктейлем дайкири. Поскольку сегодня воскресенье, можно провести вечер с друзьями и бокалом этого напитка. Главное, не злоупотреблять.

У москвичей сегодня особый праздник — День Москвы-реки. Язычники могли бы сегодня принести духу реки различные дары — венки из цветов или угощения с медом. Христиане же могут заказать благодарственные молебны покровителю города — Георгию Победоносцу. И те и другие могут в этот день просто отправиться на берег и полюбоваться водами.

Еще 19 июля 2026 года отмечают День без купальников. Разумеется, на берегу Москвы-реки его отмечать не стоит. А вот на удаленных от цивилизации пляжах можно позволить себе искупаться без костюма.

Какие праздники отмечают 19 июля 2026 года? Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Исторические праздники и знаковые события: что вспоминаем 19 июля 2026 года

19 июля 2026 года можно вспомнить еще ряд важных событий и памятных дат.

1485 год — заложен первый камень в основание Тайницкой башни Кремля на берегу Москвы-реки.

1802 год — французский химик Элетер Дюпон де Немур основал в Америке компанию DuPont de Nemours, которая первоначально специализировалась на изготовлении взрывчатых веществ.

1822 год — считается, что именно в этот день французский исследователь Нисефор Ньепс сделал первую в мире фотографию «Накрытый стол». Изображение до наших дней не сохранилось.

1900 год — в столице Франции открылись первые станции метро.

1924 год — на прилавках газетных киосков появился пилотный выпуск издания «Красный спорт», которое спустя 22 года стало называться «Советский спорт».

1936 год — испанская коммунистка Долорес Ибаррури, выступая по радио, впервые произнесла лозунг ¡No pasarán! («Они не пройдут!»), который позже стал символом сопротивления Испании.

1946 год — Норма Джин Мортенсон после первых кинопроб заключила договор о сотрудничестве с киностудией 20th Century Fox. Позже актриса стала известна под псевдонимом Мэрилин Монро.

2003 год — австрийские хирурги в Вене впервые в мире провели успешную операцию по пересадке языка.

Исторические события 19 июля Фото: 1996-98 AccuSoft Inc., All right/Keystone Press Agency/Global Look Press

В этот день появились на свет:

1814 год — американский изобретатель, разработчик стрелкового оружия Сэмюэл Кольт.

1834 год — французский художник, автор работ «Голубые танцовщицы», «Абсент», «Площадь Согласия» Эдгар Дега.

1893 год — выдающийся советский поэт Владимир Маяковский.

1934 год — советский юморист и актер, известный ролями в фильмах и спектаклях «Самая обаятельная и привлекательная», «Трое в лодке, не считая собаки», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», Александр Ширвиндт.

1935 год — советский актер, сыгравший Шерлока Холмса и подаривший миллионам детей потрясающий голос Карлсона, Василий Ливанов.

1938 год — грузинский певец, актер, получивший всесоюзную известность благодаря фильмам «Мимино», «Не горюй!», «ТАСС уполномочен заявить...», Вахтанг Кикабидзе.

1963 год — российский стилист, парикмахер Сергей Зверев.

Дни рождения 19 июля Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Также в этот день мир покинули:

1374 год — флорентийский поэт, наиболее известный современному читателю благодаря нескольким сотням стихов, которые он посвятил своей погибшей от чумы возлюбленной Лауре де Нов, Франческо Петрарка.

1937 год — американский исследователь, создатель перьевой ручки, основавший компанию Parker Pen Company, Джордж Паркер.

1984 год — выдающаяся советская актриса, подарившая свой голос фрекен Бок из серии мультфильмов о Малыше и Карлсоне, королева эпизода, сыгравшая в фильмах «Дальше — тишина», «Подкидыш», «Золушка», Фанни Фельдман, известная как Фаина Раневская.

2010 год — австралийский инженер, разработавший черный ящик — аварийный бортовой самописец для самолетов, Дэвид Уоррен.

2013 год — российский музыкант, лидер группы «Король и Шут», Михаил Горшенев.

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