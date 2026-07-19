Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 19 июля 2026 года

Сегодня 19 июля — 200-й день 2026 года. Славяне отмечают Сысоев день, в Британии — День соленого бекона, в России хозяйки пекут пирожки с вареньем из малины. Расскажем, какие еще праздники и важные даты приходятся на 19 июля 2026 года.
Что нужно сделать по хозяйству 19 июля, в Сысоев день
В России 19 июля — Сысоев день. В этот день православная церковь установила поминовение двух святых — Печерского схимника Сисоя и Сисоя Великого.
Для дня 19 июля существует несколько традиций и обычаев:
- Запрет на посевные работы. Считается, что с этого дня начинается сезон летних дождей, а значит, все пахотные и посевные работы следует завершить.
- В церквях можно служить молебны о богатом урожае — Великий Сисой считался покровителем землепашцев.
- С утра нужно обязательно пройтись босиком по траве, покрытой росой. Существует поверье, что это добавляет человеку здоровья и наполняет его силами.
- Глава семьи должен привести в порядок погреб, чтобы он был готов к новому урожаю. Поскольку там обитает дух-хранитель Подполянник, который не любит людей, заниматься уборкой должен сильный мужчина, которому хозяин погреба противостоять не сможет.
- 19 июля начинают собирать и заготавливать на зиму черную смородину. Из нее можно приготовить желе, наливку, варенье и просто заморозить.
Какие праздники 19 июля отмечают в мире
- В России 19 июля гурманы смогут отметить вкусный праздник — День пирожков с вареньем из малины. Наиболее необычным этот десерт получается, если начинку делать из ягод, толченных с сахаром.
- В Великобритании гурманы сегодня отмечают День соленого бекона. Отличное блюдо для завтрака, сытный вариант закуски и просто вкусная еда.
- Еще один праздник у любителей вкусного связан с коктейлем дайкири. Поскольку сегодня воскресенье, можно провести вечер с друзьями и бокалом этого напитка. Главное, не злоупотреблять.
- У москвичей сегодня особый праздник — День Москвы-реки. Язычники могли бы сегодня принести духу реки различные дары — венки из цветов или угощения с медом. Христиане же могут заказать благодарственные молебны покровителю города — Георгию Победоносцу. И те и другие могут в этот день просто отправиться на берег и полюбоваться водами.
- Еще 19 июля 2026 года отмечают День без купальников. Разумеется, на берегу Москвы-реки его отмечать не стоит. А вот на удаленных от цивилизации пляжах можно позволить себе искупаться без костюма.
Исторические праздники и знаковые события: что вспоминаем 19 июля 2026 года
19 июля 2026 года можно вспомнить еще ряд важных событий и памятных дат.
1485 год — заложен первый камень в основание Тайницкой башни Кремля на берегу Москвы-реки.
1802 год — французский химик Элетер Дюпон де Немур основал в Америке компанию DuPont de Nemours, которая первоначально специализировалась на изготовлении взрывчатых веществ.
1822 год — считается, что именно в этот день французский исследователь Нисефор Ньепс сделал первую в мире фотографию «Накрытый стол». Изображение до наших дней не сохранилось.
1900 год — в столице Франции открылись первые станции метро.
1924 год — на прилавках газетных киосков появился пилотный выпуск издания «Красный спорт», которое спустя 22 года стало называться «Советский спорт».
1936 год — испанская коммунистка Долорес Ибаррури, выступая по радио, впервые произнесла лозунг ¡No pasarán! («Они не пройдут!»), который позже стал символом сопротивления Испании.
1946 год — Норма Джин Мортенсон после первых кинопроб заключила договор о сотрудничестве с киностудией 20th Century Fox. Позже актриса стала известна под псевдонимом Мэрилин Монро.
2003 год — австрийские хирурги в Вене впервые в мире провели успешную операцию по пересадке языка.
В этот день появились на свет:
1814 год — американский изобретатель, разработчик стрелкового оружия Сэмюэл Кольт.
1834 год — французский художник, автор работ «Голубые танцовщицы», «Абсент», «Площадь Согласия» Эдгар Дега.
1893 год — выдающийся советский поэт Владимир Маяковский.
1934 год — советский юморист и актер, известный ролями в фильмах и спектаклях «Самая обаятельная и привлекательная», «Трое в лодке, не считая собаки», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», Александр Ширвиндт.
1935 год — советский актер, сыгравший Шерлока Холмса и подаривший миллионам детей потрясающий голос Карлсона, Василий Ливанов.
1938 год — грузинский певец, актер, получивший всесоюзную известность благодаря фильмам «Мимино», «Не горюй!», «ТАСС уполномочен заявить...», Вахтанг Кикабидзе.
1963 год — российский стилист, парикмахер Сергей Зверев.
Также в этот день мир покинули:
1374 год — флорентийский поэт, наиболее известный современному читателю благодаря нескольким сотням стихов, которые он посвятил своей погибшей от чумы возлюбленной Лауре де Нов, Франческо Петрарка.
1937 год — американский исследователь, создатель перьевой ручки, основавший компанию Parker Pen Company, Джордж Паркер.
1984 год — выдающаяся советская актриса, подарившая свой голос фрекен Бок из серии мультфильмов о Малыше и Карлсоне, королева эпизода, сыгравшая в фильмах «Дальше — тишина», «Подкидыш», «Золушка», Фанни Фельдман, известная как Фаина Раневская.
2010 год — австралийский инженер, разработавший черный ящик — аварийный бортовой самописец для самолетов, Дэвид Уоррен.
2013 год — российский музыкант, лидер группы «Король и Шут», Михаил Горшенев.
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