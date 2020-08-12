Жители Риги поддержали протесты в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/71671e2a-dccf-11ea-99b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Порядка 500 жителей Риги приняли участие в митинге у посольства Белоруссии в знак поддержки протестующих в республике.

Известно, что акцию протеста организовала бывший депутат парламента Латвии Лолита Чигане. Митинг начался вечером, у здания дипломатической миссии дежурили несколько нарядов полиции. Правоохранители не допускали того, чтобы собравшиеся и журналисты приближались к забору посольства. В конечном итоге протестующие собрались у расположенной неподалеку от посольства Рижской евангелической лютеранской церкви, уточняет ТАСС.

Митингующие держали в руках плакаты с призывами на русском, английском и латышском языках к переменам в Белоруссии, освобождению в ней политзаключенных, а также призывами к президенту Александру Лукашенко уйти в отставку. В конце акции собравшиеся исполнили гимн Латвии.

Протестующие в Белоруссии недовольны итогами президентских выборов, согласно которым победу в очередной раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. По данным ЦИК республики, он набрал 80,08% голосов. Его ближайшая соперница Светлана Тихановская — 10,09%. Остальные три кандидата в президенты получили менее двух процентов голосов. Все они подали в ЦИК жалобы, требуя признать итоги выборов недействительными.

В ходе столкновений протестующих с силовиками пострадали десятки человек. Задержаны свыше шести тысяч демонстрантов.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники правоохранительных органов выгнали от посольства Белоруссии в Москве активистов, которые вышли в знак солидарности с протестующими в РБ.