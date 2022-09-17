Житель Запорожья раскрыл детали подготовки покушения на главу Васильевки

Фото: РИА Новости

Наталья Романиченко

Житель Запорожской области готовил покушение на убийство главы населенного пункта Васильевка Натальи Романиченко, сообщает РИА Новости. По словам мужчины, в Киеве ему отдали приказ о минировании автомобиля чиновницы и именно он должен был его подорвать, но сотрудники правоохранительных органов успели задержать злоумышленника.

По данным агентства, задержанного допрашивала сама Романиченко. В беседе с подозреваемым она подчеркнула, что является вдовой и матерью двоих детей, и предположила, что мотивом для покушения на нее могли послужить деньги.

У меня двое деток — 11 и пяти лет... Муж умер в 2020 году. Ты хотел убить мать двоих детей? Мне не интересно прощение... Ради чего ты это делал? Ради денег, ради машины, ради чего еще? Кто может согласиться на убийство другого человека? — возмутилась Романиченко.

16 сентября член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил об убийстве заместителя мэра Бердянска по вопросам ЖКХ Олега Бойко и его жены Людмилы, которая занимала должность главы избиркома по проведению референдума о присоединении к России. Рогов подчеркнул, что это преступление не останется безнаказанным.

Позже стало известно, что следствие рассматривает по меньшей мере две версии убийства заммэра по ЖКХ в Бердянске и его жены. По словам источника РИА Новости в силовых структурах, это могла быть атака членов диверсионно-разведывательной группы или заказное убийство со стороны Киева.