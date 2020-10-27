Жириновский предрёк исчезновение шенгенской зоны и евро

https://static.news.ru/photo/be12b74a-1846-11eb-83d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шенгенская зона в Европе может рухнуть из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Шенгенская зона рухнет, потому что жителям европейских стран невыгодно, когда человек с одной страны европейской привезёт заразу в другую, — сообщил он в Telegram-канале.

Жириновский добавил, что в Европе будут установлены прежние пограничные режимы. По его мнению, единая европейская валюта тоже станет жертвой коронавируса. Люди должны пользоваться в каждой стране своей валютой, считает политик.

Как писал NEWS.ru, через семь месяцев после начала пандемии коронавирусной инфекции страны — члены Евросоюза сумели наконец согласовать единую систему перемещения через границы внутри Шенгенской зоны.

Если человек перемещается между «зелёными» регионами, то никакие ограничения не будут действовать. Если люди перемещаются из оранжевой или красной зоны, тогда власти могут требовать от них прохождения карантина (от 7 до 14 дней) и сдачи теста на коронавирусную инфекцию.

Санитарную карту составит и будет обновлять Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Данные на еженедельной основе ему должны предоставлять власти европейских государств.