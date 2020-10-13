Евросоюз согласовал единую систему перемещения внутри Шенгена при COVID-19

https://static.news.ru/photo/41ba5ede-0d3b-11eb-beb8-fa163e074e61_660.jpg Пограничный контроль на германо-австрийской границе в Фрайлассинге Фото: LUKAS BARTH-TUTTAS/ POOL/Global Look Press

Через семь месяцев после начала пандемии коронавирусной инфекции страны — члены Евросоюза сумели наконец согласовать единую систему перемещения через границы внутри Шенгенской зоны. Система основана на общеевропейской классификации санитарной ситуации во всех странах Европы.

Рекомендации должны позволить избежать фрагментации и нарушений функционирования Шенгена и способствовать повышению транспарентности и предсказуемости для людей и бизнеса, — говорится в сообщении Совета ЕС по общим вопросам.

До появления этой системы каждое государство принимало санитарные меры самостоятельно. Такой подход приводил к неразберихе при перемещении внутри Шенгенской зоны.

Теперь Еврокомиссия разработала общеевропейскую карту санитарной ситуации по регионам Европы. Они будут классифицированы в зависимости от распространения заболевания: красный (самый высокий уровень), оранжевый, зелёный (самый низкий), серый (если данных недостаточно). Информация будет обновляться еженедельно.

Если человек перемещается между «зелёными» регионами, то никакие ограничения не будут действовать. Если люди перемещаются из оранжевой или красной зоны, тогда власти могут требовать от них прохождения карантина (от 7 до 14 дней) и сдачи теста на коронавирусную инфекцию.

Санитарную карту составит и будет обновлять Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Данные на еженедельной основе ему должны предоставлять власти европейских государств.

Как писал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения уверена, что второй волны пандемии коронавирусной инфекции нет.