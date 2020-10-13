ВОЗ: никакой второй волны пандемии COVID-19 нет

https://static.news.ru/photo/64fd133a-0d38-11eb-b3b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Во Всемирной организации здравоохранения отмечают, что «виды и формы коронавируса показывают, что никакой второй волны пандемии нет». Об этом заявила региональный директор по чрезвычайным ситуациям ВОЗ Дорит Ницан.



В ходе конференции «Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия», он отметила, что есть страны, где в настоящее время наблюдается рост заболеваемости, но есть и страны, где идёт её снижение.

Ницан обратила внимание, что «многие не осознают того, что коронавирус — очень угрожающая болезнь» ввиду того, что только 5% населения в мире заболели критическим образом.

Но эти 5% страдают очень сильно, их жизнь под угрозой, это сложно говорить, но им очень тяжело, — добавила сотрудник ВОЗ.

11 марта ВОЗ объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. С тех пор болезнь продолжает распространяться по планете. Число заболевших перевалило за 37,8 млн, а умерших — за миллион.

С приходом осени в Европе начался рост инфицированных. Лдером в этом отношении является Франция. Здесь с начала августа число случаев заражения увеличилось более чем втрое и к 5 октября приблизилось к отметке 620 тыс. с суточным показателем около 17 тыс. — в 2,3 раза больше весенних значений.

В России за последние сутки выявили 13 868 новых случаев коронавирусной инфекции. Это на 276 больше, чем днём ранее, и новый суточный рекорд по числу заболевших. Общее число заразившихся коронавирусом с начала эпидемии в стране составило 1 326 178 человек, писал NEWS.ru