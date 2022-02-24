Зеленский внёс законопроект о всеобщей мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации, говорится в сообщении, опубликованном на сайте парламента. Текста документа в базе данных нет

Он имеет следующий статус: «передан на рассмотрение руководству парламента».

Ещё 23 февраля Зеленский заявлял , что необходимости во всеобщей мобилизации нет, но требуется доукомплектовать армию. В связи с этим он объявил призыв резервистов. Глава государства добавил, что в ближайшее время планируются учебные сборы для резервистов из системы территориальной обороны.

После начала российской военной операции Совет нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) объявил режим ЧП на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей. Он будет введён на 30 дней, Зеленский при необходимости сможет его продлить на 30 дней.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что на территории Донбасса не потребуется введения специального режима, поскольку с 2014 года там действует отдельный режим.

Ранее сообщалось, что из-за ситуации на Украине премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсировал созыв экстренного совещания лидеров стран — участниц НАТО. Он отметил, что происходящее является «катастрофой для континента».