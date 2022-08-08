Зеленский счел дружбу Шредера с Россией «отвратительной» Зеленский рассказал, что союз Шредера с Россией противоречит европейским ценностям

Фото: Florian Gaertner/photothek.de/Global Look Press

Герхард Шрёдер

Президент Украины Владимир Зеленский счел дружбу экс-канцлера Германии Герхарда Шредера с Россией «отвратительной», пишет RND. Украинский лидер отметил, что союз бывшего главы ФРГ с Кремлем противоречит ценностям Европы и Запада. Зеленский осудил недавний визит экс-канцлера в Москву и назвал неприемлемым тот факт, что Шредер «работает» на Россию.

Вообще, это просто отвратительно, когда бывшие лидеры весомых государств с европейскими ценностями работают на Россию, — заявил Зеленский.

Ранее бывший канцлер Германии подтвердил, что в ходе недавней поездки в Москву он встречался с Путиным. Шредер отказался извиняться за «тесные контакты» с Кремлем, подчеркнув, что «личное дистанцирование» от Путина не принесет никому пользы, а сам он может быть полезен в переговорах с ним.

25 апреля глава СДПГ Саскиа Эскен призвала Шредера покинуть партию из-за работы на российские компании. На тот момент экс-канцлер ФРГ входил в совет директоров ПАО «Роснефть», а также возглавлял комитет акционеров Nord Stream AG и совет директоров Nord Stream 2 AG.