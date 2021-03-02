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Зеленский публично вакцинировался от коронавируса

14:32, 02 марта 2021 18
Фото: Володимир Зеленський/twitter.com

Президент Украины Владимир Зеленский публично вакцинировался от коронавируса. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Вакцинировался от COVID-19. Сделал это на передовой вместе с нашими солдатами в качестве главнокомандующего. Та же Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии, которую первой доставили на Украину, — написал Зеленский.

О планах Зеленского публично вакцинироваться стало известно накануне. Об этом в разговоре с журналистами рассказал глава Министерства здравоохранения Максим Степанов. Вакцинация на Украине началась 24 февраля. Первым вакцину получил врач-реаниматолог Евгений Горенко, работающий в COVID-отделении Черкасской областной больницы. По состоянию на 1 марта этой вакциной привились более 3 тысяч украинцев.

Как сообщал NEWS.ru, в конце января Верховная рада одобрила закон о регистрации вакцин, который запрещает использование на Украине российских препаратов от коронавирусной инфекции. Депутаты поддержали инициативу, которая позволяет регистрировать привезённые на Украину вакцины от COVID-19 в ускоренном порядке для экстренного применения. В документе содержится норма о запрете такой привилегии для российских препаратов. Отмечается, что вакцина от коронавируса может подлежать ускоренной регистрации, если, кроме прочих условий, «она не была разработана государством-агрессором», которым украинские власти считают РФ.

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