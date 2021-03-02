https://static.news.ru/photo/4902c142-7b4d-11eb-aad9-96000091f725_660.jpg Фото: Володимир Зеленський/twitter.com

Президент Украины Владимир Зеленский публично вакцинировался от коронавируса. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Вакцинировался от COVID-19. Сделал это на передовой вместе с нашими солдатами в качестве главнокомандующего. Та же Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии, которую первой доставили на Украину, — написал Зеленский.

Got vaccinated against #COVID19 . Did this on the frontline with our soldiers as Supreme C-in-C. The same Oxford/AstraZeneca (Covishield) from India, which was delivered 1st to & received by millions of people in the world. Vaccine will let us live without restrictions again pic.twitter.com/1diLtuRmqK — ÐÐ¾Ð»Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ð¸Ñ ÐÐµÐ»ÐµÐ½ÑÑÐºÐ¸Ð¹ (@ZelenskyyUa) March 2, 2021

О планах Зеленского публично вакцинироваться стало известно накануне. Об этом в разговоре с журналистами рассказал глава Министерства здравоохранения Максим Степанов. Вакцинация на Украине началась 24 февраля. Первым вакцину получил врач-реаниматолог Евгений Горенко, работающий в COVID-отделении Черкасской областной больницы. По состоянию на 1 марта этой вакциной привились более 3 тысяч украинцев.

Как сообщал NEWS.ru, в конце января Верховная рада одобрила закон о регистрации вакцин, который запрещает использование на Украине российских препаратов от коронавирусной инфекции. Депутаты поддержали инициативу, которая позволяет регистрировать привезённые на Украину вакцины от COVID-19 в ускоренном порядке для экстренного применения. В документе содержится норма о запрете такой привилегии для российских препаратов. Отмечается, что вакцина от коронавируса может подлежать ускоренной регистрации, если, кроме прочих условий, «она не была разработана государством-агрессором», которым украинские власти считают РФ.