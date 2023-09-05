Зеленский призвал Европу вернуть на родину мужчин-украинцев Asia Times: Зеленский просит Европу депортировать на родину мужчин-украинцев

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Европе с просьбой депортировать украинцев призывного возраста, написал журналист Стивен Брайен в статье для издания Asia Times. Он отметил, что такое требование прозвучало на фоне больших потерь ВСУ и провала контрнаступления.

Варшава уже спорит с Киевом, который пытается вернуть мужчин на родину. То же самое происходит и с Молдавией, — говорится в публикации.

Ранее польское издание Rzeczpospolita сообщило, что Варшава начала выдавать Киеву мужчин призывного возраста. По его информации, всех украинцев, прибывающих в страну, пробивают по специальной базе, в которой содержится информация, преследуется ли гражданин прокуратурой или нет. В Главном управлении пограничной службы Польши отметили, что за последнее время на территорию страны въехало около 3 млн граждан Украины.

Позже стало известно, что украинских граждан, достигших призывного возраста и прибывших в страны Прибалтики после начала проведения спецоперации, также могут депортировать на родину для участия в боевых действиях. По словам представителя хакерской группы RaHDit, на сайте Министерства внутренних дел Литвы есть специальная папка, в которой содержится информация обо всех украинцах, приехавших в страну за последние полтора года.