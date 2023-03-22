Зеленский присвоил Харькову звание «Город-герой Украины»

Фото: Ukrainian Presidency Press Offic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Харькову почетное звание «Город-герой Украины». По словам главы государства, почетную награду он передал мэру города.

Передал Харьковскому городскому главе Игорю Терехову почетную награду «Город-герой Украины». <...> Он защищает нашу независимость бок о бок с другими городами нашего государства, — написал Зеленский.

Он также рассказал, что провел совещание по вопросам обустройства фортификационных сооружений, восстановления инфраструктуры, оказания помощи местным жителям и обеспечения всех населенных пунктов области электроэнергией.

Звание «Город-герой Украины» было учреждено в стране 6 марта 2022 года. Оно присваивается городам, которые, по мнению властей государства, особо отличились в «оказании отпора» вооруженным силам РФ в рамках специальной военной операции.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что по итогам заседания в формате Рамштайн Киеву обещана новая военная помощь со стороны стран НАТО и их союзников. Украине поставят в том числе истребители и танки, отметил он.

Также сообщалось, что президент Украины ввел санкции в отношении сирийского лидера Башара Асада. Рестрикции введены сроком на 10 лет. Они также затронули премьер-министра страны Хусейна Арнуса и главу МИД Сирии Фейсала Микдада.