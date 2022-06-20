Зеленский потребовал $5 млрд в месяц для поддержки украинской экономики

Фото: The Presidential Office of Ukrai/Global Look Press

Владимир Зеленский

Экономике Украины нужно $5 млрд в месяц для ее поддержания, заявил президент страны Владимир Зеленский в видеообращении на Global Policy Forum, передает РИА Новости. Он отметил, что половина экономики Украины не работает и государству срочно нужна финансовая помощь.

До половины нашей экономической системы не работает сейчас. Представьте, когда бы экономика половины Италии была полностью заблокирована и все ваши порты. Ни одна страна не выстоит в такой ситуации без финансовой помощи. И когда мы говорим, что Украине надо около $5 млрд ежемесячно, чтобы покрыть дефицит бюджета — это не просто цифра, — сказал президент.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее призвал западных партнёров готовиться к затяжному многолетнему конфликту на Украине. Политик заявил, что ситуация может растянуться на годы, но решительность Запада в поддержке Киева не должна ослабевать. Говоря о поддержке Украины, западный политик обратил внимание на участие в проектах по восстановлению разрушенной инфраструктуры страны. Он сообщил, что европейские страны должны сохранить «живучесть» украинского государства, когда правительство Зеленского должно будет выплачивать зарплаты, содержать школы и начать реконструкцию там, где это возможно.

10 мая Европейский банк реконструкции и развития предоставил прогноз, согласно которому падение ВВП Украины по итогам 2022 года может составить 30%. Таким образом, банк ухудшил прогноз для страны, ещё в марте ожидалось, что падение ВВП за год составит 20%.