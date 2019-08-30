https://static.news.ru/photo/d98e0548-cc92-11e9-981c-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов лично защищать инвестиции в Украину. В этом он заверил представителей бизнеса в ходе своего визита в Польшу.

По его словам, власти «уже подготовили более 70 законопроектов».

Речь идёт о реформе правоохранительной, судебной системы. Там очень много законопроектов для улучшения инвестиционного климата и для бизнеса, — цитирует Зеленского его пресс-служба .

Глава государства также рассказал предпринимателям о проекте «Государство в смартфоне», который призван обеспечить цифровизацию услуг и документооборота в госструктурах.

На встрече также шла речь о проведении приватизации, земельной реформе, изменениях на железной дороге, концессии портов и преодолении коррупции.

Со своей стороны бизнесмены отметили, что готовы инвестировать в Украину, а также ждут украинских инвесторов в Польше.

Ранее, как писал News.ru, Владимир Зеленский заявил, что хотел бы обсудить со своим американским коллегой Дональдом Трампом инвестиции и бизнес между странами. По его словам, он рассчитывает на предметный разговор.