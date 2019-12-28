https://static.news.ru/photo/f629ca64-2aef-11ea-ad63-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский направил на утверждение законопроект без правок об особом статусе Донбасса.

Сообщается, что в новом документе украинский лидер подтвердил унитарность государства и отказался от любой формы федерализации страны. Также в документе упоминаются и крымские города.

Территориальное устройство Украины основывается на принципах унитарности, единства и целостности государственной территории. Верховная рада имеет право определять статус административно-территориальных единиц, статус города Киева как столицы Украины и города Севастополя в системе административно-территориального устройства Украины, — цитирует законопроект ТАСС.

В документе расширены и некоторые полномочия органов местного самоуправления. К примеру, префекту позволено вносить президенту представления о временном приостановлении полномочий главы общины и другие.

Ранее свою позицию высказал эксперт по международным отношениям Владимир Фролов. Он убеждён, что Зеленский будет продавливать свою версию децентрализации власти, причём по всей Украине, а не только в Донбассе. Об этом сообщалось в материале NEWS.ru.