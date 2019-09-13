Официальная газета Верховной рады «Голос Украины» опубликовала закон об отмене депутатской неприкосновенности.
Согласно тексту документа, закон вступит в силу 1 января будущего года.
Ранее News.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности.
Верховная рада проголосовала за отмену депутатской неприкосновенности. Закон поддержали 373 депутата из 404 зарегистрированных в сессионном зале. Против не голосовал никто, три человека, представляющие фракцию «Европейская солидарность», воздержались.