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Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что задолженность по зарплате шахтёрам перевалила за $32 миллиона.

Он уточнил, что некоторым работникам зарплата не выплачивалась в полном объёме с июня 2019 года, передаёт РИА Новости. Как ранее сообщал News.ru, более полусотни работников Дальнегорского химического комбината «Бор» в...