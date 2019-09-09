https://static.news.ru/photo/654a596e-d301-11e9-9671-fa163e074e61_660.jpg Фото: EIBNER/EXPA/Michael Gruber/Global Look Press

Высочайшая вершина Европы — Монблан — с трудом выдерживает наплыв туристов, альпинистов и экстремалов. Вокруг горы проложен популярный пеший маршрут Tour du Mont Blanc.

В районе находятся популярные курорты Шамони и Курмайор (итальянская сторона). Мэр первого обратился к президенту Франции Эмманюэлю Макрону с предложением срочно ограничить число желающих покорить Монблан и ввести денежное наказание за неадекватное поведение, угрожающее экологии и здоровью окружающих, пишет France Presse .

Одной из таких выходок стало восхождение туриста из Великобритании. Мужчина поднялся на вершину горы вместе со своим спортивным тренажёром и оставил его там, так как сил на обратный путь оставалось слишком мало. Гражданин представился именем Дисней.

Ранее News.ru сообщал, что гражданину РФ и его 10-летнему сыну не разрешили совершить восхождение на Монблан. Мужчину и ребёнка остановили 8 сентября 2019 года после того, как сошли с поезда на высоте около 2300 метров.