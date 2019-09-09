https://static.news.ru/photo/97fddea0-d2e6-11e9-b6c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Harald Wenzel-Orf/imageBROKER.com/Global Look Press

Гражданину РФ и его 10-летнему сыну не разрешили совершить восхождение на Монблан. Мужчина и ребёнок были остановлены 8 сентября после того, как сошли с поезда на высоте около 2300 метров.

Причиной отказа стали погодные условия и то, что россиянин не забронировал место для укрытия в одном из трёх приютов в этой местности.

Правил относительно детей нет. Вы можете совершать восхождение с ребёнком, если хотите, — прокомментировал мэр коммуны Сен-Жерве-ле-Бен Жан-Марк Пейе агентству France Presse , напомнив о том, что родители, сами того не желая, могут подвергнуть опасности жизни детей.

#montblanc #saintgervais si la neige est apparue, les hurluberlus n’ont pas disparu. Aujourd’hui c’est un #russe qui voulait faire l’ascension avec son enfant en bas âge. Grâce à la #brigadeblanche il a fait demi tour. Après l’anglais (rameur),l’allemand (chien) le Suisse (avion) pic.twitter.com/z3zfeXIW8q — Jean-Marc PEILLEX (@PEILLEX) September 8, 2019

Как писал News.ru, с 1 июня власти Франции ограничили доступ к Монблану. Решившие совершить восхождение альпинисты должны в обязательном порядке забронировать место в одном из горных приютов. Это связано с их переполненностью в летний период и с тем, что на склонах запрещено устанавливать палатки, а больше останавливаться негде. Ограничения действуют до 29 сентября.