Лесные пожары в Греции дошли до Афин

Лесные пожары в Греции дошли до города Афины. В северных пригородах столицы Греции полностью или частично сгорели 94 дома, огнём уничтожены 82 машины. Об этом заявил министр гражданской защиты и антикризисного управления Греции Никос Хардалиас, слова которого приводит РИА Новости.

По первой оценке, площадь пожара составила 1250 гектаров. Что касается ущерба, по первой оценке, которая должна быть подтверждена компетентными службами, 76 домов серьёзно повреждены, 18 домов повреждены частично, — сказал Хардалиас.

Ранее греческим пожарным удалось спасти более 300 граждан из района сильного лесного пожара в северном пригороде Афин Варибоби и эвакуировать их. Для тушения пожаров были привлечены пять самолётов и девять вертолётов. Как сообщают власти Греции, ситуация улучшается.

Лесные пожары также бушуют в Турции. 2 августа стало известно, что пожарные сумели взять под контроль 125 возгораний. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что государство мобилизовало на борьбу с огнём все возможные силы. По данным президентской администрации, в тушении пожаров задействовано более 1,1 тысячи единиц техники, в том числе три российских самолёта-амфибии Бе-200.