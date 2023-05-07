Возле бывшего концлагеря Освенцим в Польше установили лавку с мороженым

Фото: hutchison/Global Look Press

Освенцим. Фрагмент вывески в концентрационном лагере

В Польше примерно в 200 метрах от въездных ворот бывшего нацистского концлагеря Освенцим открылся киоск по продаже мороженого и вафель, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости». Такой бизнес-ход встретил шквал критики со стороны фонда мемориального комплекса Освенцим-Биркенау и руководства исторического музея, в стенах которого в годы Второй мировой войны было убито огромное количество людей.

Руководители музея Освенцим призвали местные власти вмешаться в ситуацию, которую они считают неуважением к особому историческому месту.

Руководство музея никак не может повлиять на ситуацию, поскольку киоск с мороженым расположен за пределами охранной зоны мемориала. Участок для ведения бизнеса выкупил некий бизнесмен.

Здесь мы заботимся об истории и образовании, о мемориале. Местные жители расстроены, потому что это выглядит ужасно, — заявил Дагмар Копияш из фонда мемориального комплекса Освенцим-Биркенау.

В 27 января 1945 года советские войска освободили лагерь смерти Освенцим. Этот лагерь является одним из наиболее ужасных примеров нацистской жестокости во время Второй мировой войны. В нем было уничтожено более миллиона евреев, а также тысячи других людей, в том числе цыган и политических противников нацистского режима. Освенцим впоследствии стал одним из главных символов геноцида и нарушения прав человека.

Ранее в польском городе Глубчице снесли памятник Благодарности Красной армии на месте захоронения более 600 солдат 1-го Украинского фронта. Первым ударить кувалдой по пьедесталу монумента вызвался известный активист польской «Солидарности» Ришард Майдзик. Его действия сопровождались аплодисментами и одобрительными возгласами присутствовавших.