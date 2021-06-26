Volkswagen хочет отказаться от производства авто с ДВС в Европе

Прекратить производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания планирует в Европе к 2036 году немецкий автоконцерн Volkswagen. Об этом в интервью изданию Münchner Merkur заявил член правления компании и ответственный за продажи Клаус Цельмер.

По словам Цельмера, концерн поставил перед собой очень чёткие цели, в числе которых отказ от производства в Европе в период с 2033 по 2035 год автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. В США и Китае это предполагается сделать немного позже. Ещё больше времени такой отказ займёт в Южной Америке и Африке в силу отсутствия политических и инфраструктурных условий.

Кроме того, Цельмер подчеркнул, что не позднее 2050 года автопроизводитель рассчитывает достичь нулевых выбросов углекислого газа.

Представитель компании также сообщил, что Volkswagen к 2030 году намерен увеличить долю электромобилей в общих объёмах продаж до 70%. В марте немцы объявляли о планах по строительству шести заводов по производству батарей для электромобилей. Первые два таких предприятия запустят в Швеции и Германии. Производство там начнётся в 2023 и 2025 годах соответственно.

В свою очередь ещё один немецкий автопроизводитель Audi сообщал о намерении отказаться от производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2033 году.

На российском «АвтоВАЗе» сообщили, что они перейдут на производство электромобилей тогда, когда увидят высокий спрос среди покупателей на экологичные машины.