Военный эксперт рассказал о подоплеке украинского удара по Каховской ГЭС Военный эксперт Михайлов: Украина ударила по Каховской ГЭС с целью очернить Россию

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины давно предпринимали попытки разрушить Каховскую ГЭС, и теперь, после нанесения удара, главная задача Киева — выставить Россию виновной в произошедшем, рассказал в беседе с «360» военный эксперт, специалист по межнациональным конфликтам, директор центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.

Укрорейх давно пытался разрушить Каховскую ГЭС. Он наносил удары по этому сооружению. Все привело сейчас к разрушению и подтоплению. <...> Вся грязь будет вылита на русских, — считает эксперт.

При этом, по его словам, произошедшее несильно повлияет на ход российской специальной военной операции, хотя военным, скорее всего, и придется несколько поменять тактику ведения боевых действий. Что касается Крыма, то полуостров долгое время жил без днепровской воды, напомнил Михайлов.

Как-то обходился. Сейчас в случае недополучения воды, думаю, что власти найдут способ обеспечения водой местного населения, — полагает аналитик.

Удары по Каховской ГЭС произошли в ночь на 6 июня. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев объявил об эвакуации жителей прибрежных зон.

Между тем, глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что атака на Каховскую ГЭС была организована российской стороной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия решительно отвергает подобные обвинения, а ответственность за ЧП лежит на украинских властях.