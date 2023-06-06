«Непременно очистим»: в ГД иронично поддержали слова Данилова про Украину Депутат ГД Журавлев: ни поляк, ни американец не помешают очистить Украину от нацистов

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев рассказал NEWS.ru, что «мы непременно очистим Украину от нацистского режима». Таким образом парламентарий прокомментировал заявление главы СНБО этой страны Алексея Данилова о наступившем времени «освобождения» государства, которому не помешает ни один россиянин.

Более того, ни один украинец, поляк или американец освобождение Украины тоже не сможет остановить, мы непременно очистим ее от нацистского режима, всей скверны, которую он принес стране, и лживых прихвостней Запада. Таких, как тот же луганский бандит Данилов, у которого мать годами жила под обстрелами ВСУ, своих взрослых сыновей призывного возраста он перед началом российской спецоперации вместо того, чтобы отправить на службу, вывез из страны, — отметил Журавлев.

Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в Twitter по итогам экстренного совещания СНБО, что время «освобождения» Украины наступило. По его словам, ни один россиянин не сможет остановить действия украинских военных.

Он утверждает, что взрыв на Каховской ГЭС был организован российской стороной. По мнению секретаря СНБО, боевые действия на Украине приобрели совершенно иной уровень, а потому в ближайшее время начнется «освобождение» Украины.

Тем временем власти Херсонской области со стороны России обвиняют Украину в обстрелах Каховской ГЭС. Ранее появилась информация о полном затоплении Каховской ГЭС, об этом сообщал военкор Юрий Котенок и украинское издание Klymenko times.

По данным экстренных службах региона, в результате обстрелов на Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролетов. По словам собеседника агентства, вследствие ЧП в Херсонской области есть угроза подтопления около 80 населенных пунктов.

При этом врио главы региона Владимир Сальдо заверил, что разрушение гидроэлектростанции не сильно скажется на ситуации в Херсонской области, по его словам, проводить «крупную» эвакуацию жителей не потребуется. Сальдо рассказал, что вследствие ракетного удара ВСУ произошел сток «большого, но не критичного» объема воды вниз по Днепру.