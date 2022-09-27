«Военкоры Русской Весны» cообщили о ликвидации командира «Азова»

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Вооруженные силы России ликвидировали одного из командиров «Азова» (террористическая организация, деятельность в России запрещена), сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Отмечается, что речь идет о подполковнике Игоре Безоглюке, заместителе командира по боевой и специальной подготовке. Министерство обороны России официально не подтверждало эту информацию.

26 сентября российскими войсками был ликвидирован замкомандира нацистского полка «Азов» по боевой и специальной подготовке подполковник Игорь Безоглюк, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что военные РФ и ДНР в конце августа взяли в плен около 20 «азовцев» и бойцов других подразделений ВСУ, которые оставались на территории завода «Азовсталь» и не сдались в плен 20 мая. Предполагалось, что они попали в плен при неудачной попытке покинуть территорию металлургического комбината.

Турецкие СМИ ранее сообщали, что в рамках обмена России выдали 50 пленных, а Украине — 215. Среди тех, кого получил Киев, оказались командиры «Азова» Денис Прокопенко (Редис) и Святослав Паламара (Калина).

Позднее в российском военном ведомстве подтвердили возвращение на родину 55 военнослужащих Вооруженных сил РФ, а также Донецкой и Луганской народных республик. Подробностей о них не сообщалось.