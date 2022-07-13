Военкор заявил, что российская ПВО успешно сбивает снаряды РСЗО HIMARS Военкор Сивков заявил, что российские средства ПВО успешно сбивают снаряды РСЗО HIMARS

Фото: U.S. Army/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

РСЗО HIMARS

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно сбивают вражеские снаряды, выпущенные из РСЗО HIMARS. Военный эксперт Константин Сивков заявил, что ракеты этой системы во многом идентичны «Ураганам». Он считает, что атаки ВСУ в сторону России из этих РСЗО можно назвать бессмысленными, пишут «Народные Новости».

Российские системы ПВО справляются с HIMARS точно так же, как до этого справлялись с «Ураганами». Ракеты по техническим характеристикам полностью идентичны — никаких проблем. У HIMARS шесть направляющих, у «Урагана» — 12, ракеты HIMARS калибра 227 мм, у нас — 220 мм, — отметил Сивков.

По его мнению, ВСУ своими артиллерийскими ударами «не могут дотянуться» до российских военных, поэтому они вынуждены наносить удары по гражданским сооружениям. Более того, украинские военные понимают, что уже не вернутся на покинутые территории, поэтому используют тактику «выжженной земли» и разрушают гражданскую инфраструктуру.

Они преследуют цели для нанесения максимального урона гражданской инфраструктуре, понимая, что эти территории к ним никогда уже не вернутся. Так они пытаются создать проблемы для России и для тех регионов, что там останутся, — резюмировал Сивков.

Ранее стало известно, что снаряды реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, которыми пользуется Украина, не являются сложной целью для российской ПВО. Их регулярно сбивают, но Киев придерживается террористической тактики комбинированных ударов, нанося их по слабо прикрытым гражданским объектам.