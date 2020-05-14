Власти Украины сообщили об отключении блока № 3 Южно-Украинской АЭС

https://static.news.ru/photo/b596322a-9620-11ea-bae9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: ukrenergo/instagram.com

Глава энергетического комитета Верховной рады Украины Андрей Герус сообщил об отключении блока № 3 Южно-Украинской АЭС. Его вывели из работы для аварийного ремонта.

Сегодня был остановлен ещё один атомный блок — в аварийный ремонт в 17:51 был отключён третий блок Южно-Украинской АЭС. Общая работающая мощность атомных блоков упала до 6780 МВт, что составляет меньше 49% от общей установленной мощности атомных электростанций, — цитирует Геруса РИА Новости.

По его словам, на остановку уже отреагировал и рынок. В последние несколько дней цена электроэнергии выросла на 15%. Однако видна и дополнительная нагрузка на угольные электростанции.

Как писал NEWS.ru, в октябре 2019 года власти Украины признались в невозможности отключения от российской энергосистемы.