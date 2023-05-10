Польша изъяла у России свыше $1 млн Rzeczpospolita: власти Польши изъяли $1,2 миллиона у посольства и торгпредства России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Власти Польши решили изъять с банковских счетов посольства и торгового представительства России более миллиона долларов, сообщила газета Rzeczpospolita. Издание напомнило, что прокуратура заблокировала средства на счетах больше года назад.

Более года назад польская прокуратура заблокировала почти 800 тысяч злотых и более $912 тысяч на банковских счетах российского посольства, а недавно изменила форму обеспечения — она признала их вещественными доказательствами в ходе следствия и перечислила на свой счет, — говорится в публикации.

29 апреля полиция Варшавы ворвалась в здание, где ранее располагалась школа консульства России, и потребовала покинуть помещение. В тот же день ученики и педагоги выехали из здания с вещами. Активисты «Молодой гвардии „Единой России“» и Волонтерской роты «Боевого братства» организовали митинг у посольства Польши в Москве против действий польских властей.

Власти Польши отказываются признать собственностью России здания российского посольства в Варшаве, расположенные на улице Бетховена. Также предметом спора с польскими властями являются здания генконсульства России в Гданьске. При этом в отношении служебного комплекса посольства у властей Польши претензий нет.

10 мая Комиссия по стандартизации географических названий Польши рекомендовала жителям республики называть Калининград польским топонимом «Крулевец», а Калининградскую область — Крулевецкой. В комиссии считают, что нынешнее название искусственное и не связано с городом.