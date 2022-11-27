Власти Норвегии оценили степень угрозы, исходящей от России Глава Минобороны Норвегии не увидел прямой угрозы стране со стороны России

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Министр обороны Норвегии Бьерн Арильд Грам заявил, что он не видит прямой военной угрозы со стороны России, несмотря на нынешние события на Украине. При этом он отметил, что взаимодействие между двумя странами с конца февраля текущего года изменилось. Свое видение ситуации министр изложил в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В то же время мы сохранили некоторые линии связи, сотрудничаем в области рыболовства и вместе занимаемся спасением на море. Мы также поддерживали связь между нашими военными, хотя и с гораздо меньшей активностью, — рассказал Грам.

По его мнению, «в какой-то момент все должно прийти в норму», однако министр не исключил, что «все не будет так, как раньше», поскольку сложившаяся ситуация «также имеет долгосрочные последствия».

Грам рассказал, что в настоящее время в Норвегии для рыбацких лодок открыты только три гавани, кроме того, на фоне событий на Украине страна увеличила расходы на оборону и повышает осведомленность.

Однако конкретной прямой военной угрозы самой Норвегии мы не видим. Это серьезная ситуация, мы должны быть готовы, — подчеркнул министр.

Ранее бразильский аналитик Лукас Лейроз заявил, что антироссийская паранойя все больше захватывает норвежскую политику. По его мнению, именно об этом говорит то, что страна подписала соглашение на поставку американского вооружения, а именно ракет средней дальности AMRAAM-D. Эксперт уточнил, что из-за рассуждений о «российском экспансионизме» многие страны в Европе начали заранее повышать свою боеготовность, чтобы противостоять предполагаемым рискам.