Рада поддержала отставку министра обороны Украины Резникова

Фото: Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

Верховная рада Украины поддержала отставку Алексея Резникова с поста министра обороны страны, сообщил депутат Ярослав Железняк. По его словам, «за» проголосовали 327 депутатов. Голосование по назначению Рустема Умерова на этот пост состоится 6 сентября.

Об отставке Резникова с поста главы Минобороны говорилось еще в феврале. Тогда его место пророчили нынешнему руководителю военной разведки Кириллу Буданову.

В конце августа депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Резников покинет пост в начале сентября, а на его место будет назначен нынешний глава Фонда государственного имущества Рустем Умеров. По его словам, экс-министра отправят послом в Великобританию.

Об увольнении Резникова президент Украины Владимир Зеленский объявил 3 сентября. По его словам, ведомство нуждается «в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом». Также он предложил Раде рассмотреть на эту должность кандидатуру Умерова.

По данным The Economist, за министерское кресло развернулась активная борьба среди киевских чиновников. Умеров вышел из гонки победителем, так как правящие элиты сочли его максимально лояльным.