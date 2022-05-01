Венгрия посоветовала ЕС «прислушаться к голосу разума» в отношении санкций Венгрия посоветовала ЕС «прислушаться к голосу разума» в отношении эмбарго на российские энергоресурсы

Компрессорная станция природного газа / Фото Jan Woitas/dpa/Global Look Press

Европейский союз не должен принимать санкции, ограничивающие импорт российских нефти и газа, заявил представитель кабинета министров Венгрии Гергей Гуляш. По его словам, которые приводит Bloomberg, страна продолжит свою линию и будет выступать против эмбарго на энергоресурсы из России, а также убеждать в этом других членов ЕС. Политик полагает, что Евросоюзу следует осознать негативные последствия данного шага и подумать об экономике блока.

Эмбарго будет означать, что нам придётся закупать ресурсы где-то в другом месте за более высокую цену, что приведёт к тому, что мы не сможем поддерживать субсидии на коммунальные услуги, а европейская экономика не сможет развиваться или даже функционировать. Это уже достаточно для того, чтобы все в Европе прислушались к голосу разума, — считает Гуляш.

При этом он не раскрыл, будет ли Венгрия пытаться наложить вето на новый проект санкций, который, по его мнению, больше навредит ЕС, чем России.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал идею введения эмбарго на российские нефть и газ «красной линией». Европейские источники утверждают, что Орбан «возглавил бунт» в ЕС, поскольку считает данную меру опасной для страны.

Американское издание The New York Times 29 апреля написало, что страны ЕС могут одобрить поэтапное эмбарго на российскую нефть в начале следующей недели. Документ уже находится в процессе подготовки в Еврокомиссии, после чего подписанные директивы передадут послам ЕС на одобрение.