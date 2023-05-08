В Запорожье сообщили об ударах российских сил по складам ВСУ Рогов: силы РФ поразили склады и позиции ВСУ в Запорожской области

Фото: Министерство обороны РФ

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские силы ударили по складам и позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Орехов Запорожской области. Он находится по контролем Киева. Соответствующую информацию Рогов разместил в личном Telegram-канале.

Прилеты по складам и позициям боевиков ВСУ в Орехове Запорожской области, — написал он.

Он также сообщил о взрывах в Киеве, Киевской, Житомирской. Кировоградской, Николаевской. Одесской и Черниговской областях, а также Херсоне. По оценке Рогова, это «одно из самых массированных, если не самое массированное применение БПЛА-камикадзе и крылатых ракет» по объектам на территории, контролируемой Киевом, которое произошло за последние месяцы.

В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Одессе и Чернигове.

По информации официального ресурса оповещения населения, воздушная тревога в ночь на 8 мая объявлена в восьми регионах Украины.