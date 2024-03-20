В США доказали, что жена Макрона была мужчиной Журналистка Оуэнс: жена Макрона Брижит до 30 лет была мужчиной

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Брижит Макрон

Супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит до своего 30-летия была мужчиной по имени Джон Майкл (Жан-Мишель), сообщила американская журналистка Кэндис Оуэнс в эфире YouTube-канала. Она утверждает, что до смены пола у первой леди Франции было пять детей.

Я изучала данные, ожидая, что это окажется безумной теорией заговора, но это совсем не так, — сказала Оуэнс.

По словам журналистки, разоблачить Брижит Макрон удалось при помощи программного обеспечения, сравнившего детскую фотографию Джона Майкла и фото супруги Макрона. Программа выдала почти стопроцентное совпадение. Кроме того, при аудиоанализе было выявлено сходство интервью трансгендера по имени Вероник от 1977 года с речью Брижит.

Ранее СМИ сообщали, что американский журналист Такер Карлсон готовит расследование о прошлом первой леди Франции Брижит Макрон, вокруг которой ходит множество слухов. Он намерен проверить утверждение, что первая леди Франции не та, за кого себя выдает.

Также ранее президент Франции Эммануэль Макрон впервые отреагировал на слухи о том, что его супруга Брижит родилась мужчиной и стала трансгендером. Глава государства подчеркнул, что это ложная информация. По словам президента, ему жаль, что люди так в это верят.