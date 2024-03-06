Захарова назвала «извращением» желание Польши запретить агропродукцию из РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Стремление Польши ввести запрет на поставки агропродукции из России является «извращением», заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат подчеркнула, что таким образом Варшава пытается переключить внимание общественности от забастовок польских фермеров на границе с Украиной и диверсий в отношении поставок агропродукции с украинской территории.

Это даже не лицемерие, даже не глупость, не ложь. Это извращение, причем в медицинском аспекте этого слова. <...> Не вызывает сомнения, что всем этим Варшава пытается отвести внимание европейской общественности от острого конфликта, который вспыхнул на польско-украинской границе, — подчеркнула Захарова.

Ранее дипломат заявила, что США будут заметать следы провала собственной политики на Украине различными способами. Как уточнила Захарова, речь в том числе идет об отставках, как это было с замгоссекретаря Викторией Нуланд, и даже о «перезагрузке» истории.

До этого МИД России сообщил, что законными целями России станут объекты США в Северной Европе, если там будет размещено американское ядерное оружие. Заявление прозвучало после слов президента Финляндии Александера Стубба о важности «иметь силы ядерного сдерживания» для его страны.