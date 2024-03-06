«Не изменят себе»: Захарова раскрыла, как США заметут следы провала ВСУ Захарова: США заметут следы провала ВСУ отставками и «перезагрузкой» истории

Фото: МО Украины

США будут заметать следы провала собственной политики на Украине различными способами, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik. Речь в том числе идет об отставках, как это было с замгоссекретаря Викторией Нуланд, и даже «перезагрузке» истории, добавила дипломат. В этом плане Вашингтон не изменит себе, указала она.

Они сейчас будут заметать следы по-разному, в том числе через подобные отставки, увольнения, попытку «перезагрузить» всю историю, связанную с их внешнеполитическим провалом и просчетом <...>. Будут делать разные шаги, но неизменным остается одно — это стабильное, на основе преемственности предательство Соединенными Штатами Америки своих союзников. США себе в этом не изменяют. Мы об этом говорили, и тот же [президент Украины Владимир] Зеленский, и те, кто его окружают, не могли не знать, — заявила Захарова.

США свойственно обещать много и не делать нечего, предавая своих союзников, добавила дипломат. Комментируя отставку Нуланд, она отметила, что замгоссекретаря была ключевой фигурой, которая проводила русофобскую политику. По словам Захаровой, она была настоящим идеологом, поэтому провал политики в первую очередь ассоциируется с ней.

Ранее Нуланд сообщила о намерении покинуть свой пост в ближайшие недели. После отставки ее обязанности будет временно исполнять заместитель госсекретаря Джон Басс.