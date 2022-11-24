В пяти областях Украины объявлена воздушная тревога Воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской, Черкасской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины

Фото: Danita Delimont Stock Photograph/Jim Goldstein /Global Look Press

Воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской, Черкасской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины, сообщили местные власти. Такие же данные отображаются на портале с картами тревог в республике — она обновлена в 16:09.

О воздушной тревоге в Полтавской области сообщил глава местной областной администрации Дмитрий Лунин в своем Telegram-канале.

Воздушная тревога — область, ракетная опасность, — написал Лунин.

Накануне воздушная тревога звучала в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях. Кроме того, тревога объявлена в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей.

С 10 октября ВС России наносят удары по украинской критической инфраструктуре. Так, 15 ноября СМИ республики сообщили, что в Днепропетровской, Хмельницкой, Ровненской, Сумской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, а также в других областях страны прогремели взрывы, работали системы ПВО. Перед этим по всей Украине была объявлена воздушная тревога.