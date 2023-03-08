В НАТО допустили скорое падение Артемовска Генсек НАТО Столтенберг допустил взятие Артемовска Россией в ближайшие дни

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации

Российские силы в ближайшие дни могут полностью занять Артемовск — заявление главы НАТО Йенса Столтенберга об этом опубликовано на сайте Альянса. Он при этом отметил, что такой исход не станет поворотным моментом в конфликте. Столтенберг также подчеркнул, что союзники не должны недооценивать Россию.

Мы не можем исключить, что Бахмут [Артемовск] падет в течение ближайших дней. Это необязательно станет переломным моментом в войне, но это подтверждает необходимость оказания срочной помощи Украине, — заявил он.

8 марта пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала заявление бизнесмена Евгения Пригожина о том, что бойцы ЧВК «Вагнер» смогли взять под контроль восточную часть Артемовска. По его словам, российским силам удалось занять всю территорию восточнее реки Бахмутки.

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что взятие Артемовска под контроль позволит российским войскам вести наступление вглубь обороны ВСУ. Он подчеркнул, что город является важным узлом обороны ВСУ в Донбассе.

До этого советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщал, что российские войска взяли под контроль почти половину Артемовска, тогда как украинские бойцы стараются покинуть город и пытаются делать это группами, передвигаясь по проселочным дорогам.