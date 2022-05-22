Литва осталась без российского электричества и надеется на помощь соседей Литва прекратила импорт российской электроэнергии

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Литва прекратила импорт российской электроэнергии в соответствии с решением властей республики. Минэнерго Литвы заявило, что компенсировать поставки оно будет благодаря помощи соседних стран, пишет ТАСС. Так Литва максимально поддержала европейские санкции против России, в стране нет более импорта газа, нефти и электроэнергии российского производства

Согласно решению оператора биржи электроэнергии Nord Pool, торговля выработанной в России электроэнергией, которая осуществлялась предприятием Inter RAO, прекращается, — отметило ведомство.

Потребности государства будут удовлетворяться ростом внутреннего производства и поставками из Латвии, Польши и Швеции. По состоянию на 2021 год импорт электроэнергии из России в Литву не превысил 17% от необходимого для внутреннего потребления.

Глава балтийской республики Гитанас Науседа 9 марта заявил, что зависимость Литвы от России в сфере энергетики сохраняется лишь по электроэнергии. В стране используется завозимый по морю сжиженный природный газ, российская нефть требовалась только единственному в странах Балтии нефтеперерабатывающему заводу в литовском городе Мажейкяй. Но после истечения срока контрактов на её поставку и он отказался от российской нефти.

1 мая между Польшей и Литвой заработал газопровод GIPL, сообщила компания Amber Grid. Реализовать проект, связывающий рынки стран Балтии и Финляндии с системой Евросоюза, удалось раньше намеченного срока. Официальная церемония по случаю открытия GIPL состоялась 5 мая, в ней приняли участие президенты Литвы, Польши, Латвии, министры энергетики Прибалтики и Польши, а также еврокомиссар по вопросам энергетики.