В Латвии задержали инвалида, одетого в ветровку с надписью «Россия»

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Государственная полиция Латвии

Полиция в Латвии остановила инвалида-колясочника, одетого в ветровку с надписью «Россия» на английском, передает Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье. Мужчине пришлось снять куртку.

Ранее сообщалось, что полиция Латвии намерена штрафовать граждан за возложение 9 мая цветов к местам, где находились ныне демонтированные памятники советским воинам. В МИД страны добавили, что такие действия будут расцениваться как «прославление агрессии».

В апреле латвийский сейм утвердил закон, запрещающий проводить 9 мая любые общественные мероприятия, за исключением торжеств по случаю Дня Европы, учрежденного в честь начала создания Евросоюза. В принятом сеймом документе сказано, что он преследует цели защиты интересов государства и недопущения беспорядков. Также в нем подчёркивается, что решение принято в знак солидарности с Украиной.

Согласно закону, на всей территории Латвии 9 мая запрещается использовать пиротехнику, проводить на открытом воздухе публичные праздничные и развлекательные мероприятия, шествия, собрания и пикеты.