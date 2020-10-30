В Италии выставили на продажу дома за €1

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Более 30 домов в городе Салеми на Сицилии продадут по €1 за дом. Здания нуждаются в ремонте.

Многие из этих домов пустуют с 1968 года, когда на Сицилии произошло землетрясение. В настоящее время пострадавшие районы города восстановлены, налажена инфраструктура и проложены дороги, передаёт The Sun.

Пока дома принадлежат городскому совету. Пока здания не будут отремонтированы, купившим их будет необходимо дополнительно оплачивать ежегодную страховку в размере €250.

Отмечается, что потенциальных покупателей может заинтересовать также наличие в городе музея, кафе, ресторанов и близость Норманнского замка. Покупатели должны будут доказать свою финансовую состоятельность и наличие возможности отремонтировать купленный дом, чтобы противостоять разрушению исторического центра.

Как писал NEWS.ru ранее, имение «Аркадия», в котором снимали «Властелина колец», продали за £10 млн. Оно расположено в Новой Зеландии возле острова Вакатипу.