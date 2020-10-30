16+

Рубрики

Медиа

Архив

Европа

В Италии выставили на продажу дома за €1

03:20, 31 октября 2020
Фото: Unsplash

Более 30 домов в городе Салеми на Сицилии продадут по €1 за дом. Здания нуждаются в ремонте.

Многие из этих домов пустуют с 1968 года, когда на Сицилии произошло землетрясение. В настоящее время пострадавшие районы города восстановлены, налажена инфраструктура и проложены дороги, передаёт The Sun.

Пока дома принадлежат городскому совету. Пока здания не будут отремонтированы, купившим их будет необходимо дополнительно оплачивать ежегодную страховку в размере €250.

Отмечается, что потенциальных покупателей может заинтересовать также наличие в городе музея, кафе, ресторанов и близость Норманнского замка. Покупатели должны будут доказать свою финансовую состоятельность и наличие возможности отремонтировать купленный дом, чтобы противостоять разрушению исторического центра.

Как писал NEWS.ru ранее, имение «Аркадия», в котором снимали «Властелина колец», продали за £10 млн. Оно расположено в Новой Зеландии возле острова Вакатипу.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео