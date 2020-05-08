В Италии число жертв коронавируса превысило 30 тысяч

https://static.news.ru/photo/b29b756c-914d-11ea-a8db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cheng Tingting/Global Look Press

Более 30 тысяч человек умерли в Италии из-за заболевания, вызываемого коронавирусом. Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты страны.

По данным ведомства, за последние сутки число жертв COVID-19 увеличилось на 243 человека — до 30 201, уточняет ТАСС.

Всего с начала пандемии число инфицированных в стране достигло 217 185 человек, из которых более 99 тысяч излечились. При этом за последние 24 часа выздоровели 2747 пациентов. Лечение проходит 87 961 человек, в том числе свыше 14,5 тысячи — в стационаре. В отделениях интенсивной терапии остаются чуть более тысячи итальянцев.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Италии анонсировали поэтапное восстановление туристической отрасли. Уже с мая начнётся продажа путёвок, причём отдыхающим возместят часть затрат на перелёт и проживание. Однако это будет лишь внутренний туризм. Для граждан других государств Италия останется закрытой до конца года.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,8 млн человек, погибли свыше 269 тысяч, выздоровели более 1,2 млн.

В России на 8 мая общее число инфицированных достигло 187 859 (+10 699 за последние сутки), 26 608 пациентов выздоровели (+2805 за последние сутки), умерли 1723 человека (+98 за последние сутки). В Москве 98 522 заболевших (+5846 за последние сутки), выздоровели 10 256, умерли 956.