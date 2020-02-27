https://static.news.ru/photo/15b279b6-596d-11ea-8ad2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

Федеральное ведомство защиты гражданского населения и помощи при катастрофах Германии составило список продуктов и вещей первой необходимости при возникновении эпидемии коронавируса.

Как сообщает РИА Новости, в случае десятидневного карантина необходимо заранее запастись дома 20 литрами питьевой воды, 3,5 кг различных круп, хлеба и картофеля, 4 кг консервированных фруктов и сухофруктов, 2,6 кг молочных продуктов, 2,5 кг консервированных овощей и орехов, 1,5 кг мяса, рыбы и 0,4 кг растительного масла или других источников жиров. Нормы приводятся с расчётом на одного человека.

Кроме того, не лишними будут также мука, сахар, мёд, печенье, шоколад и бульонные кубики. Также нужно запастись лекарствами, свечками, батарейками и фонариком.

К 27 февраля количество погибших от вируса возросло до 2801 человека. С момента начала эпидемии заразились 82 164 человека, выздоровели — 32 872.

Накануне стало известно о заражении коронавирусом первого профессионального футболиста. 22-летний футболист итальянского клуба Серии C почувствовал недомогание 23 февраля — тогда он не смог выступить в матче первенства страны, писал NEWS.ru.