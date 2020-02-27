Федеральное ведомство защиты гражданского населения и помощи при катастрофах Германии составило список продуктов и вещей первой необходимости при возникновении эпидемии коронавируса.
Как
Кроме того, не лишними будут также мука, сахар, мёд, печенье, шоколад и бульонные кубики. Также нужно запастись лекарствами, свечками, батарейками и фонариком.
К 27 февраля количество погибших от вируса возросло до 2801 человека. С момента начала эпидемии заразились 82 164 человека, выздоровели — 32 872.
Накануне стало известно о заражении коронавирусом первого профессионального футболиста. 22-летний футболист итальянского клуба Серии C почувствовал недомогание 23 февраля — тогда он не смог выступить в матче первенства страны, писал NEWS.ru.
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