В Германии оценили перспективы закупок «Спутника V»

https://static.news.ru/photo/9f2ad77e-8739-11eb-a194-96000091f725_660.jpg Фото: Wassim Jdidi via www.imago-images.de/Global Look Press

При условии регистрации Европейским агентством по лекарственным препаратам российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Германии больше не будет препятствий к её возможным закупкам и производству. Об этом сообщил представитель Минздрава ФРГ Ханно Кауц.

В первую очередь необходима европейская регистрация, ничто не будет препятствием для закупки вакцины при регистрации в ЕС, — цитирует РИА Новости Кауца.

Германия уже заказала миллионы доз вакцины у других производителей. Поэтому ответить на вопрос, планируются ли закупки новых вакцин и, в частности, «Спутника V», он не смог.

Как писал NEWS.ru, еврокомиссар Тьерри Бреттон заявил, что у Евросоюза не осталось поводов сомневаться в качестве и эффективности российской вакцины «Спутник V». Он отметил, что препарат необходимо производить в ЕС. Как подчеркнул Еврокомиссар, в РФ работают хорошие научные специалисты, так что поводов сомневаться в качестве и эффективности препарата нет.

Он также отметил, что российская сторона уже передала заявку в Европейское агентство по лекарственным средствам и РФ потребуется помощь, чтобы развернуть производство вакцины в ЕС. В настоящий момент с этим есть проблемы.