В ФРГ хотят посадить в «тюрьму» нарушителей карантина

Власти немецкой федеральной земли Саксония решили наказывать злостных нарушителей карантина путём «принудительного размещения» в специальном учреждении.
В качестве такового выступит построенный в 2017 году в Дрездене центр размещения беженцев, который будет специально переоборудован для этих целей. В частности, учреждение будет огорожено забором, а за помещёнными туда нарушителями будет наблюдать полиция.
В Министерстве соцзащиты Саксонии изданию Bild
Согласно последним данным, число случаев заражения коронавирусом в Германии за время пандемии перевалило за 2 млн. Жертвами инфекции в стране стали 45,2 тысячи человек. Карантин в ФРГ действует с 16 декабря, и власти не исключают его продления ещё на два месяца.
Ранее NEWS.ru писал, что в Нюрнберге установили холодильники для хранения тел жертв COVID-19, поскольку местные крематории перегружены. За день они способны кремировать около 50 тел, но сейчас потребность в ритуальной услуге вдвое выше.