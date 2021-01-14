В ФРГ хотят посадить в «тюрьму» нарушителей карантина

https://static.news.ru/photo/9e64a6d4-571f-11eb-a708-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Власти немецкой федеральной земли Саксония решили наказывать злостных нарушителей карантина путём «принудительного размещения» в специальном учреждении.

В качестве такового выступит построенный в 2017 году в Дрездене центр размещения беженцев, который будет специально переоборудован для этих целей. В частности, учреждение будет огорожено забором, а за помещёнными туда нарушителями будет наблюдать полиция.

В Министерстве соцзащиты Саксонии изданию Bild пояснили , что в регионе пока нет злостных нарушителей карантина, но власти хотят подготовиться к этому. Там также добавили, что провинившихся будут отправлять на «принудительное размещение» по решению суда и с подачи Министерства здравоохранения.

Согласно последним данным, число случаев заражения коронавирусом в Германии за время пандемии перевалило за 2 млн. Жертвами инфекции в стране стали 45,2 тысячи человек. Карантин в ФРГ действует с 16 декабря, и власти не исключают его продления ещё на два месяца.

Ранее NEWS.ru писал, что в Нюрнберге установили холодильники для хранения тел жертв COVID-19, поскольку местные крематории перегружены. За день они способны кремировать около 50 тел, но сейчас потребность в ритуальной услуге вдвое выше.