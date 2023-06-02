В Финляндии придумали, как укрепить границу с Россией Itä-Savo: Финляндия укрепит «хлипкий забор» на границе с Россией видеокамерами

Фото: IMAGO/Markku Ulander/Global Look Press

Граница Финляндии и России

Финляндия намерена установить камеры видеонаблюдения на строящемся заборе на границе с Россией, сообщает издание Itä-Savo. По его данным, так пограничная служба страны ответила на критику финнов, которых возмутило «хлипкое сооружение» на восточной границе за €380 млн.

Для контроля за 200-километровым участком границы на заборе будут установлены тысячи видеокамер, — отмечает издание.

Фотография тестового участка нового заграждения на границе с Россией ранее вызвала в Финляндии шквал критики. Финны сравнили его с «ограждением для детского сада» или «садовым заборчиком», назвав проект пустой тратой денег налогоплательщиков.

Ранее сообщалось, что новое правительство Финляндии сохранит ограничения на въезд в страну для российских туристов. Об этом сообщило издание Yle со ссылкой на заявление председателя победившей в парламентских выборах Национальной коалиционной партии Петтери Орпо. По его словам, это очевидная и ожидаемая мера.