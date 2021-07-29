В Евросоюзе оценили эффективность антироссийских санкций

Экономические санкции против России являются действенной мерой, несмотря на их побочные эффекты. Об этом заявил в интервью газете El Pais верховный представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Персональные санкции, хотя так не кажется, влияют. Запрещать ездить и замораживать активы тех, у кого они есть и которые можно найти, — эффективные меры. Экономические санкции также, но имеют побочные эффекты, цену, — заявил политик.

По его словам, невозможно использовать в основе политики только инструменты на основе санкций. Тем не менее в некоторых случаях ограничительные меры нужно применять, чтобы не ограничиваться лишь заявлениями.

Боррель не считает Россию мощной державой в экономическом плане, тем не менее он подчёркивает, что страна обладает атомным оружием, а также может применять нетрадиционные методы войны с использованием «новых технологий».

Верховный представитель ЕС подчеркнул, что в Европе должны искать факты взаимопонимания с Россией в важных темах. К ним политик отнёс проблемы Арктики и энергетики. Боррель считает, что с Россией нужно придерживаться политики сдерживания, а также заключать соглашения по необходимым темам.

12 июля совет ЕС принял решение продлить секторальные экономические санкции против России до 31 января 2022 года. Причиной было названо невыполнение Минских соглашений в полном объёме. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ответ на любые ограничительные меры будет соразмерным. Дипломат подчеркнула, что Россия готова продолжить равноправный диалог с Европой, но он не должен быть обусловлен предварительными условиями.