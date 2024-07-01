В европейской стране ввели шестидневную рабочую неделю В Греции ввели шестидневную рабочую неделю с выплатой компенсации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Греции с 1 июля станет возможна шестидневная рабочая неделя, пишет портал In.gr. При этом работодателям придется доплачивать за этот день 40% от обычной дневной зарплаты. Работники по закону сохранят право отказаться от подработки, но не все. Для использования шестого дня работодатель должен будет доказать, что нужны дополнительные усилия.

Шестидневная рабочая неделя распространяется на госучреждения, промышленные предприятия и частные предприятия с круглосуточным графиком работы. Исключения составят отрасли пищевой промышленности, туризма, образовательных учреждений и предприятия с ночными сменами. Если работа выпадает на воскресенье или праздник, сотруднику доплатят до 115% дневного оклада, а за ночную работу предусмотрена надбавка 25%.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что вероятности введения шестидневной рабочей недели в России нет. Он указал на рекордно низкую безработицу в стране. Глава ведомства подчеркнул, что при переработках в праздничные или выходные дни предусмотрена повышенная оплата. Однако это должно происходить при обоюдном согласии сторон, добавил министр.

Ввести в России шестидневную рабочую неделю до этого предложила ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти». С этой инициативой организация обратилась к Котякову, пояснив, что возросшее количество западных санкций увеличило нагрузку на экономику страны.