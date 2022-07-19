В Еврокомиссии назвали худший сценарий подготовки к зиме Еврокомиссия: ЕС готовится к зиме без поставок российского газа

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ЕС готовится к зиме исходя из «худшего» сценария, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер. По его словам, которые приводит РИА Новости, этот сценарий предполагает, что «Газпром» больше не будет поставлять газ в Европу.

Мы работаем над худшим из возможных сценариев, этот сценарий предполагает, что «Газпром» больше не будет поставлять газ в Европу, — сообщил он.

Тем временем в Еврокомиссии сомневаются в том, что прокачка газа по «Северному потоку» возобновится по окончании планового техобслуживания. По словам еврокомиссара по бюджету Йоханнеса Хана, в Европе исходят из того, что Россия не станет продолжать поставки топлива.

Накануне стало известно, что две немецкие компании получили от «Газпрома» письма о форс-мажоре. В них отмечается, что российская сторона не может гарантировать поставки газа из-за чрезвычайных обстоятельств. Власти Германии предположили, что Россия не станет продолжать поставки топлива в полном объеме после завершения работ на трубопроводе.