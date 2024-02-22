В ЕС решили подождать с переговорами по вступлению Украины в союз Урсула фон дер Ляйен: переговоры о вступлении Украины в ЕС остановлены до лета

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Переговоры о вступлении Украины в Евросоюз приостановлены до окончания европейских выборов, которые пройдут 9 июня, заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, которые приводит Politico, организация ожидает создания необходимой переговорной базы.

Мы все еще работаем над рамками переговоров. Я предполагаю, что они будут готовы не до европейских выборов, а после, потому что я вижу развитие различных переговорных позиций. Это займет время, но я думаю, что примерно в начале лета мы будем готовы, — пояснила она.

Ранее депутат бундестага от правой немецкой партии «Альтернатива для Германии» Харальд Вейель сравнил процедуру вступления Украины в Евросоюз с морковкой, подвешенной перед ослом. По его словам, ЕС не одобрит присоединение Киева. Он добавил, что вступление Украины в ЕС будет стоить ФРГ десятки миллиардов евро ежегодно и превратит страны — члены Союза в чистых доноров.

При этом экс-глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выразил сомнения в том, что Украина станет членом Евросоюза в ближайшие пять лет. Он сообщил, что для вступления в ЕС Киеву нужно выполнить предварительные условия. В противном случае Украина принесет в сообщество свои нерешенные внутренние проблемы.