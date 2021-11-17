В Брюсселе подожгли посольство Белоруссии

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Неизвестные подожгли здание посольства Белоруссии в Брюсселе. Дипмиссия временно приостановила приём граждан по консульским вопросам, говорится на сайте белорусского посольства в Бельгии. О причинах поджога не сообщается.

С учётом совершённого неизвестными поджога здания посольства Республики Беларусь в Королевстве Бельгия приём граждан по консульским вопросам временно приостановлен по техническим причинам, — отмечено в заявлении.

Информация о возобновлении приёма посетителей будет размещена дополнительно. Выясняются все обстоятельства случившегося. Мотивы поджигателей неизвестны.

Это уже не первый поджог белорусского посольства в Брюсселе. В августе был подожжён один из входов, а в декабре прошлого года на фасад здания неизвестные распылили чёрную краску.

Ранее в посольство Белоруссии в Вене поcтупила информация об угрозе взрыва, после чего сотрудники австрийской полиции провели спецоперацию на территории дипмиссии. Информация о бомбе не подтвердилась.

По этой же причине 1 октября оцепили здание посольства Белоруссии в Бишкеке. Тревога оказалась ложной.