Утечка из Пентагона. Что нового выяснилось о наступлении ВСУ, это не фейк? В соцсетях и СМИ были опубликованы документы, которые могут быть как сверхсекретными данными, так и намеренной дезой

Фото: МО Украины

Пентагон приступил к расследованию утечки секретных документов о подготовке украинского контрнаступления. Как пишет The New York Times, на этой неделе планы США по наращиванию сил ВСУ попали в Twitter и Telegram. Так тайна ВСУ стала известна миллионам пользователей. Что нового они узнали о планах Зеленского? Это утечка или вброс? Эксперты ответили NEWS.ru на эти вопросы.

Какие секретные данные попали в социальные сети

The New York Times утверждает, что в соцсетях были обнародованы документы по состоянию на 1 марта. В них содержится информация о том, сколько бригад и какое количество вооружения и техники ВСУ намерены использовать для своих наступательных действий.

Речь идёт о 12 формирующихся бригадах, девять из которых уже якобы прошли подготовку в странах Запада. В каждой бригаде от четырех до пяти тысяч солдат. Им необходимы более 250 танков и 350 БМП.

Когда может начаться наступление

Окончательное формирование бригад, если верить опубликованным документам, должно закончиться к 30 апреля. Из этого эксперты сделали вывод, что контрнаступление ВСУ может быть намечено на начало мая.

Российский политолог Сергей Марков в беседе с NEWS.ru предположил конкретную дату — 1 мая.

Фото: МО Украины

«В утечках речь идёт о графике подготовки бригад. Окончание приготовлений заканчивается 30 апреля. Логично предположить, что на следующий день может начаться такое наступление. Но у меня есть ещё и другое предположение: ВСУ пойдут в атаку в Страстную (с 10 по 15 апреля) или Пасхальную неделю (с 16 по 23 апреля). Очевидно, что нынешняя властная группировка в Киеве ненавидит православие. Для этих людей очень важно устроить в эти святые дни максимальное кровопролитие православных русских людей, которые составляют 90% личного состава как российской, так и украинской армий», — заявил политолог.

На каких направлениях может быть начато наступление ВСУ

Российское военное командование и без утечек в СМИ понимает, что наиболее вероятное наступление ВСУ следует ожидать на Азовском направлении, отметил в беседе с NEWS.ru член-корреспондент Академии военных наук, военный дипломат Александр Бартош.

«Наш противник, очевидно, попытается прежде всего атаковать Мариуполь, чтобы выйти к Азовскому морю. Его группировка ради этого сейчас дислоцируется в районе Артёмовска. Оттуда украинские военные планируют двигаться на юг. Здесь же для них важно прервать сухопутное снабжение Крыма и, не исключаю, нанести удар по Крымскому мосту. Но одновременно ВСУ могут нанести вспомогательные удары в Донбассе и в районе Харькова. Они должны будут отвлекать наши силы от главного направления», — считает Бартош.

Что это было — слив или «успех российских спецслужб»?

The New York Times пишет, что утечка данных Пентагона стала «успехом российских спецслужб». В качестве доказательства русского следа газета приводит тот факт, что распространение сведений шло и через российские Telegram-каналы. Эксперты не исключают, что документы были частично отредактированы.

Фото: МО Украины

«Но в целом это серьёзная информация, — продолжает Сергей Марков. — Её нельзя игнорировать. В Крыму серьёзно относятся к намерению ВСУ перейти в наступление. У местных властей ведь есть своя информация. Думаю, командование ВС РФ выбрало тактику, какая была у Красной армии перед битовой на Курской дуге. У нас тогда было преимущество, но мы не атаковали вермахт, напротив, строили оборонительные сооружения. Подождав атаку немцев, мы разгромили их силы и пошли уверенно вперёд. Нечто похожее произойдёт и на этот раз».

Впрочем, среди экспертов есть мнение, что утечку организовал сам Пентагон, который целенаправленно распространяет дезинформацию. И к ней нужно относиться с большим скепсисом, убеждён Александр Бартош.

«Подобные действия укладываются в стратегию гибридной войны. Противник пытается нас дезориентировать по различным аспектам: направлениям удара, выделяемым силам и средствам для нанесения удара. Ещё таким образом Пентагон может пытаться вселить уверенность в украинских военных, что за ними стоят крупные силы», — считает военный эксперт.

Фото: МО Украины

Бартош назвал утечку сведений «операцией по дезинформации». Американцы решили запутать российских военных, поскольку количество сил и средств явно преувеличено.

«Техника и вооружение у них есть, но не думаю, что всё это в столь больших объёмах, о которых говорится в этих материалах», — заключил Бартош.

Пентагон готовит общественное мнение к провалу ВСУ?

Утечку данных Пентагон мог допустить не ради тактической дезориентации противника перед наступлением, а чтобы подготовить общественное мнение в случае провала контроперации. Военный эксперт Виктор Литовкин не исключает, что американцы уже ищут оправдания будущей неудаче ВСУ во время весеннего наступления. Тогда они смогут свалить все «на русских хакеров, которые выведали секретные данные и сорвали их планы».

«Для нормального наступления у Украины нет ни сил, ни средств. А потери ВСУ просто огромны, критичны и катастрофичны. Ведь даже судя по заниженной статистике из слива американской газеты, мы можем установить, что на каждого убитого, по статистике, приходится трое-четверо раненых, и получим цифру около полумиллиона человек. А вообще, реальные потери (не безвозвратные, а с ранеными) Украины составляют около одного миллиона человек», — заявил Литовкин NEWS.ru.

Но всё же, по его мнению, к такого рода информации надо относиться максимально осторожно, так как в материалах много противоречивых сведений.

Что сказала об утечке Украина

Киевские власти уже привычно во всём обвиняют Россию. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в своем Twitter, что секретные документы о состоянии украинской армии и планируемом контрнаступлении ВСУ являются «фейком» и «фотошопом». Подоляк уверен, что с их помощью российские власти пытаются сорвать наступление ВСУ. Он пообещал, что реальные планы Киева Москва увидит «на поле».

Фото: Aziz Karimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

О весеннем наступлении ВСУ говорится давно и много, россияне уже начали привыкать к этим рассуждениям. Кто допустил утечку, установить сложно, но цель, скорее всего, одна — вновь поднять интерес к теме. По всей видимости, главное для инициаторов слива — держать россиян в напряжении. За многочисленными словами реальных дел, как правило, бывает мало, напоминают военные эксперты и приводят в пример ВС РФ. Российские военные постепенно и уверенно продвигаются к целям без громких обещаний и «утечек» в СМИ. К наступлению ВСУ они уже давно подготовились.