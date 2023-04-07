В офисе Зеленского обвинили Россию в сливе секретных планов наступления ВСУ Советник главы ОПУ Подоляк назвал утечку документов о наступлении ВСУ фотошопом

Фото: Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в своем Twitter, что секретные документы о состоянии украинской армии и планируемом контрнаступлении ВСУ являются «фейком» и «фотошопом». Подоляк обвинил в публикациях материалов Россию, пообещав, что реальные планы Киева она увидит «на поле». Издание New York Times ранее сообщило, что Пентагон начал расследование в связи с рассекречиванием планов США и НАТО по укреплению украинских войск перед их планируемым наступлением.

С распада СССР российская разведка деградировала до такой степени, что единственный способ искупить вину после Солсбери, «трехдневных планов» и тому подобного — это фотошоп и «виртуальные фейковые утечки». Москва стремится сорвать украинское контрнаступление, но реальные планы она увидит на поле, — написал Подоляк.

По данным NYT, в Twitter и Telegram утекли секретные документы Пентагона, датированные началом марта, в которых в том числе приводились сведения о формировании украинских бригад для наступления, обучении и снабжении военных, а также количестве необходимой техники и вооружений. При этом в документах не приводились данные о месте и дате начала наступления ВСУ.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин предположил, что утечка секретных документов была преднамеренной, чтобы создать задел для дальнейшего оправдания провала контрнаступления ВСУ. Литовкин указал на противоречивые сведения в публикациях и предположил, что среди достоверных сведений в них могут содержаться ложные данные, которые были добавлены специально. Он подчеркнул, что к подобным утечкам нужно относиться крайне осторожно.